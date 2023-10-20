 Студентку московского университета из Краснодара похитил собственный муж

Студентку московского университета из Краснодара похитил собственный мужДевушка еще 3 октября около одиннадцати вечера после занятий на вечернем отделении университета имени Плеханова возвращалась в съемную квартиру на Рязанском проспекте, сообщает ТГ-канал SHOT.
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