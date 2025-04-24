Axios: миллиардеры Маск и Бессент устроили скандал и драку в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент (также миллиардер) в Белом доме «устроили жаркую перепалку» во время спора о налоговой службе США.
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