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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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M**a подтвердила массовые сокращения в Reality Labs, затронувшие VR-разработчиков

M**a подтвердила массовые сокращения в Reality Labs, затронувшие VR-разработчиков

M**a подтвердила массовые сокращения в Reality Labs, затронувшие VR-разработчиковРеструктуризация M**a серьёзно «прошлась» и по исследовательскому подразделению Reality Labs — уволены сотрудники, работавшие над гарнитурой виртуальной реальности Quest, разработчики VR-игр и фитнес-приложений.

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