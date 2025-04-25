M**a подтвердила массовые сокращения в Reality Labs, затронувшие VR-разработчиков

M**a подтвердила массовые сокращения в Reality Labs, затронувшие VR-разработчиковРеструктуризация M**a серьёзно «прошлась» и по исследовательскому подразделению Reality Labs — уволены сотрудники, работавшие над гарнитурой виртуальной реальности Quest, разработчики VR-игр и фитнес-приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)