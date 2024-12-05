Медицина 2.0

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    ниачомОтвет на один воп...
  • Алекс Сэм
    То есть не надо ничего консервировать, покупайте в магазинах? Бредовая статьяДиетолог Галкина:...
  • Владимир Карпов
    На «Mail.ru» во "Входящие" в закладке "Социальные сети" перестали появляться заметки различных авторов на различные т...Диетолог Поленова...

Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Формула здорового питания доктора Бубновского для тех, кто хочет жить долго

Пища, попадая в организм человека и изменяясь в нем, олицетворяет собой жизненный процесс во всем его объеме — от элементарнейших физических свойств организма вплоть до высочайших проявлений человеческой натуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх