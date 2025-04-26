Иски российских гимнастов к FIG об отказе в нейтральном статусе могут быть объединены в одно дело

Об этом сообщили в пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS). Апелляции после отказа в нейтральном статусе подали восемь представителей сборной России: Лала Крамаренко, Милена Щенятская, Владислава Шаронова, Карина Киреева (все – художественная гимнастика), Кирилл Гашков (спортивная гимнастика) и тренеры Марина Стяжкина, Валентин Суходольский (оба – спортивная гимнастика) и Татьяна Грибкова (художественная гимнастика).