Газпром Арена разместила второй комментарий по поводу концерта Канье Уэста. 🔹По сути, площадка повторяет все то, что сказали вчера.
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Газпром Арена разместила второй комментарий по поводу концерта Канье Уэста. 🔹По сути, площадка повторяет все то, что сказали вчера.