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10 фактов о Швейцарии, которые поражают иностранцев, но являются нормой для местных жителей

10 фактов о Швейцарии, которые поражают иностранцев, но являются нормой для местных жителей

Как только кто-то упоминает Швейцарию, наш мозг мгновенно показывает нам фотографии живописных альпийских вершин, свежего сыра и, конечно же, банковских билбордов.

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