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Царьград

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Instagram* не пустят в Россию даже после отмены санкций: Депутат назвал главную причину

Instagram* не пустят в Россию даже после отмены санкций: Депутат назвал главную причину

Боярский рассказал, почему Россия не снимет ограничения на работу Meta* в странеНесмотря на потепление отношений с США, Россия не разблокирует такие платформы, как Instagram* и Facebook*.

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