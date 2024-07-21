Юрист объяснила, каких сотрудников почти невозможно уволить

Сложнее всего увольнять сотрудников, которые относятся к льготным категориям (их в России более 20). Они имеют некоторые привилегии, такие как расширенный отпуск, сокращенное рабочее время, а в числе прочих — запреты и ограничения на увольнения даже в случаях с проступками и неисполнением обязанностей, рассказала управляющий партнер юридической фирмы BLS Елена Кожемякина в беседе с «Российской газетой».