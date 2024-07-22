Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.
Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию
Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И этот человек когда-то играл такую роль в России. Заметьте, как только имеет отношение к большим деньгам , будь то у тестя, у жены, так сразу с гнилью. Вот сейчас этот служитель ФИДЕ где проживает, чей у него паспорт? Почему о нём молчат СМИ. Почему его так боятся? Много знает? Чубайс, его коллега, не меньше знал. Но его выпустили. Вон даже гадить уже начал России, что-то организовывает. А про Дворковича, друга и единомышленника Димы Медведева тишина. Правда, сам Дима стал патриотом и русофилом круче Жириновского. Такие лозунги, такие посты кропает за Россию. Но один в ФИДЕ сидит , а второй в Кремле. Рассосредоточились?
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12 час.
Ю
Юрий
Жид , он и в Африке жид. Что от него можно ждать!
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну разве не понятно , что сделала капиталистическая система , когда начали появляться частные фирмы с советами директоров и пошли гулять в них иностранцы , раздробив систему управления . а далее влезая в само управление , а далее деньгами выжимая истинных хозяев ( а это наше кровное и тем более наше общее государственное ) . Вам после этого эта экспансия нужна Так было с Якут алмазом , золотом , алюминием , уральскими предприятиями с не меренными богатствами , нефтью и газом . когда же придёт просветление в умах руководства . Здесь двух мнений быть не может или истинный патриот и хозин либо расхититель , предатель и конкретный враг . И интересен один момент . а почему так спокойно без наказания уходят нашкодившие в стране эти выпускники Гарварда и др . вредоносных школок врага ?
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10 час.
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