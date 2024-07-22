Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

АС Анатолий Страшко И этот человек когда-то играл такую роль в России. Заметьте, как только имеет отношение к большим деньгам , будь то у тестя, у жены, так сразу с гнилью. Вот сейчас этот служитель ФИДЕ где проживает, чей у него паспорт? Почему о нём молчат СМИ. Почему его так боятся? Много знает? Чубайс, его коллега, не меньше знал. Но его выпустили. Вон даже гадить уже начал России, что-то организовывает. А про Дворковича, друга и единомышленника Димы Медведева тишина. Правда, сам Дима стал патриотом и русофилом круче Жириновского. Такие лозунги, такие посты кропает за Россию. Но один в ФИДЕ сидит , а второй в Кремле. Рассосредоточились?

Ю Юрий Жид , он и в Африке жид. Что от него можно ждать!