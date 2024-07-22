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Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Карякин не стал жалеть Дворковича и рассказал, как тот предал и его, и Россию

Все мы знаем, где оказались эти два шахматиста после 24 февраля. Один, Сергей Карякин, гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам, главная русская надежда, оказался за бортом больших шахмат.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И этот человек когда-то играл такую роль в России. Заметьте, как только имеет отношение к большим деньгам , будь то у тестя, у жены, так сразу с гнилью. Вот сейчас этот служитель ФИДЕ где проживает, чей у него паспорт? Почему о нём молчат СМИ. Почему его так боятся? Много знает? Чубайс, его коллега, не меньше знал. Но его выпустили. Вон даже гадить уже начал России, что-то организовывает. А про Дворковича, друга и единомышленника Димы Медведева тишина. Правда, сам Дима стал патриотом и русофилом круче Жириновского. Такие лозунги, такие посты кропает за Россию. Но один в ФИДЕ сидит , а второй в Кремле. Рассосредоточились?
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12 час.
Ю
Юрий
Жид , он и в Африке жид. Что от него можно ждать!
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10 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Ну разве не понятно , что сделала капиталистическая система , когда начали появляться частные фирмы с советами директоров и пошли гулять в них иностранцы , раздробив  систему управления . а далее влезая в само управление , а далее деньгами выжимая истинных хозяев ( а это наше кровное и тем более наше общее государственное ) . Вам после этого эта экспансия нужна Так было с Якут алмазом , золотом , алюминием , уральскими предприятиями с не меренными богатствами , нефтью и газом . когда же придёт просветление  в умах руководства . Здесь двух мнений быть не может  или истинный патриот и хозин либо расхититель , предатель и конкретный враг . И интересен один момент . а почему так спокойно без наказания уходят нашкодившие в стране эти выпускники Гарварда и др . вредоносных школок врага ?
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10 час.

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