Современные модели стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм

Современные образцы стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм.
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