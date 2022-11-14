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Современные модели стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм

Современные модели стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм

﻿Современные образцы стрелкового оружия России (массовые и армейские, во всяком случае) выпускаются под патрон калибра 5,45 мм.

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