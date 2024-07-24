На Сахалин отправятся 130-тонные гибридные «БелАЗы»

Представители белорусского «БелАЗа» достигли с партнерами из России полной договоренности по поводу поставки трех единиц гибридных самосвалов, где в качестве топлива выступает водород, а их грузоподъемность достигает 130 тонн.
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