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На Сахалин отправятся 130-тонные гибридные «БелАЗы»

На Сахалин отправятся 130-тонные гибридные «БелАЗы»

Представители белорусского «БелАЗа» достигли с партнерами из России полной договоренности по поводу поставки трех единиц гибридных самосвалов, где в качестве топлива выступает водород, а их грузоподъемность достигает 130 тонн.

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