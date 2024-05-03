МО: экипажи Ми-28НМ успешно уничтожили замаскированную технику ВСУ

ВС РФ нанесли точный удар по противнику Экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации Воздушно-космических сил РФ нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки «Юг», сообщили в Министерстве обороны России.
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