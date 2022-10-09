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«Мама-Родина» Олега Газманова

«Мама-Родина» Олега Газманова

Почему не все песни годятся для концерта и как они воздействуют на того, кто их пишет? Как остановить «насос», выкачивающий нашу молодежь за рубеж? Справится ли новое поколение с большими испытаниями? Можно ли сделать карьеру на Западе? Стоит ли нам самоизолироваться от мира? Как рождаются песни? Какие песни нужны солдатам? Что важнее – слова или музыка? Обо всем этом и многом другом у известного музыканта, певца и композитора Олега ГАЗМАНОВА узнала Нина ПУШКОВА – писатель, актриса, супруга сенатора и телеведущего Алексея Пушкова.

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