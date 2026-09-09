Бронепрорыв и подземный удар: российские войска меняют тактику на Запорожском направлении Юлия ЧелкановаНа Запорожском фронте фиксируется переломная динамика: российские штурмовые группы продолжают теснить противника в Орехове, а под Дружковкой успешно применена новая тактика с использованием танков, оснащенных комплексами активной защиты «Арена-М».