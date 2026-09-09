НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

194 подписчика

Бронепрорыв и подземный удар: российские войска меняют тактику на Запорожском направлении

Бронепрорыв и подземный удар: российские войска меняют тактику на Запорожском направлении

Бронепрорыв и подземный удар: российские войска меняют тактику на Запорожском направлении Юлия ЧелкановаНа Запорожском фронте фиксируется переломная динамика: российские штурмовые группы продолжают теснить противника в Орехове, а под Дружковкой успешно применена новая тактика с использованием танков, оснащенных комплексами активной защиты «Арена-М».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым