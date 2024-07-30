Ротенберг выложил шесть подряд видео с заброшенными шайбами Кузнецова

СКА подпишет четырехлетний контракт с 32-летним хоккеистом Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем официальном телеграм-канале опубликовал несколько видео с заброшенными шайбами нападающего Евгения Кузнецова.
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