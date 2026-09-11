В Петербурге таксистка отчитала пассажирку за вопрос о двери

В Петербурге между водителем такси бизнес-класса и клиенткой возник конфликт из-за правил этикета. Об этом сообщает «112».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен поо...
- МО: ПВО сбили 644...
- Замглавы Таганрог...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым