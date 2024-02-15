Эксклюзивы PlayStation на ПК будут выпускать быстрее

В компании Sony рассказали о будущем эксклюзивных игр PlayStation для персональных компьютеров. Президент корпорации Хироки Тотоки подчеркнул, что для того, чтобы больше зарабатывать, компания сделает ставку на мультиплатформенные игры.
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