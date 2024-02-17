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    сколько крови на ее руках?срочно обменять на наших,эта гадина пошла служить добровольно.если обмен не состоится,сброс...Сальдо рассказал ...
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Президент Литвы Науседа: Санкции ЕС против РФ действуют неэффективно

Президент Литвы Науседа: Санкции ЕС против РФ действуют неэффективно

Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на то, что утверждённые руководством Европейского Союза санкционные меры, целью которых оказалось разрушение экономической системы Российской Федерации, эффекта не возымели.

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