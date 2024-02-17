Президент Литвы Науседа: Санкции ЕС против РФ действуют неэффективно

Литовский лидер Гитанас Науседа обратил внимание на то, что утверждённые руководством Европейского Союза санкционные меры, целью которых оказалось разрушение экономической системы Российской Федерации, эффекта не возымели.
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