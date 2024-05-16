Боевые корабли и катера ТОФ приняли участие в учениях в заливе Петра Великого

Более чем 15 боевых кораблей и катеров Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в учениях в заливе Петра Великого, где моряки отрабатывали навыки по борьбе с безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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