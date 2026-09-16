Театр абсурда
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Театр абсурда

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Суд постановил — Эммануэль Макрон женился на мужике

Суд постановил — Эммануэль Макрон женился на мужике

Суд постановил — Эммануэль Макрон женился на мужике Поставившая под сомнение гендерную принадлежность первой леди Франции журналистка больше клеветницей не считается Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Павел Фельдман Апелляционный суд Парижа завершил рассмотрение дела о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон, полностью встав на сторону ответчицы — журналистки и блогера Наташи Рей, ранее поставившей под сомнение пол первой леди Пятой республики.

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