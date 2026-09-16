Суд постановил — Эммануэль Макрон женился на мужике Поставившая под сомнение гендерную принадлежность первой леди Франции журналистка больше клеветницей не считается Светлана Гомзикова На фото: президент Франции Эмманюэль Макрон и первая леди Франции Брижит Макрон (Фото: AP/TASS) Материал комментируют: Павел Фельдман Апелляционный суд Парижа завершил рассмотрение дела о клевете против супруги президента Франции Брижит Макрон, полностью встав на сторону ответчицы — журналистки и блогера Наташи Рей, ранее поставившей под сомнение пол первой леди Пятой республики.
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Чем бы западные придурки не тешились, лишь бы Россию оставили в покое! Но этого "никогда не будет" ни при каком поколении! И вот это надо понять ВСЕ РОССИЯНАМ!