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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Детройтом», «Тампа» против «Монреаля», «Миннесота» – «Оттава», «Филадельфия» встретится с «Лос-Анджелесом»

«Тампа» примет «Монреаль», «Питтсбург» проведет матч с «Айлендерс», «Вегас» будет противостоять «Калгари».

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