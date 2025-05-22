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Царьград

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Русские ПВО сбили три украинских дрона: Василий Анохин предупредил о мерах безопасности

Русские ПВО сбили три украинских дрона: Василий Анохин предупредил о мерах безопасности

В Смоленской области русские системы ПВО уничтожили три украинских беспилотника. Губернатор Василий Анохин обратился к жителям с призывом избегать обломков и сообщать о них экстренным службам.

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