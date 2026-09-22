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Телеканал RTVI

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Крупнейшие СМИ бойкотируют Трампа перед его выступлением на Генассамблее ООН

Крупнейшие СМИ бойкотируют Трампа перед его выступлением на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом. В ответ крупнейшие американские телеканалы решили бойкотировать освещение деятельности главы государства.

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