Крупнейшие СМИ бойкотируют Трампа перед его выступлением на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп запретил CNN, MS NOW и Politico доступ в Белый дом. В ответ крупнейшие американские телеканалы решили бойкотировать освещение деятельности главы государства.
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