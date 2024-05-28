Минцифры планирует представить проект Цифрового кодекса в 2025 году

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство рассчитывает показать первую версию Цифрового кодекса для регулирования сферы связи и IT в середине 2025 года и внести проект в Госдуму для обсуждения до конца 2025 года, сообщает корреспондент The Moscow Post.