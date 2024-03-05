Пятница, 15-е. В МФО рассказали, когда россиянам срочно нужны деньги

Больше всего заявок на займы россияне отправляют по пятницам, самые популярные числа месяца для обращений – 1-е, 15-е и 29-е, выяснили аналитики сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» (есть в распоряжении Банки.
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