Треть представителей структуры правительства Тульськой области - женщины

В Международный женский день Тульская служба новостей подсчитала, сколько представительниц слабого пола занимают высокие посты в органах власти – правительстве, администрации областного центра, городской и областной Думах.
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