Постпред Крыма Мурадов назвал заявления Макрона по Украине истерикой и глупостью

Постоянный представитель Крыма при президенте Российской Федерации, вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов выступил со словами о том, что заявления главы французского государства Эммануэля Макрона по поводу возможности ввода войск Франции на территорию Украины, представляются истерикой и глупостью.