Названы победители первого этапа регаты имени Игоря Ченцова в рамках ПМЭФ

Команда «Ахмат» стала победителем регаты имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, которая открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.
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