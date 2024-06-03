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Названы победители первого этапа регаты имени Игоря Ченцова в рамках ПМЭФ

Названы победители первого этапа регаты имени Игоря Ченцова в рамках ПМЭФ

Команда «Ахмат» стала победителем регаты имени председателя президиума Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, которая открыла программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

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