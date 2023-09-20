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"Нам сверху видно все ты так и знай", - девять часов русские следили подлодкой США, они этого так и не заметили.

"Нам сверху видно все ты так и знай", - девять часов русские следили подлодкой США, они этого так и не заметили.

Politiki.net Российские силы ВМФ нанесли очередную "оплеуху" гегемонии США.

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Комментарии
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КузнецовВВ
за такими корабликами надо круглосуточно смотреть, а не 9 часов
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12 час.
Евгений Синельников
если об этом никто не знал, почему её не ликвидировали? никто бы и не узнал!
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12 час.
Erl Schweizer
&quot;Нам сверху видно все ты так и знай&quot;, - девять часов русские следили подлодкой США, они этого так и не заметили.&quot; Врешь как сивый мерин, но главное - нарушаешь Конституцию РФ: &quot;Нам сверху видно все, ты так и знай&quot;, - девять часов Россия следила за подлодкой США, они этого так и не заметили.
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7 час.

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