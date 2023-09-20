если об этом никто не знал, почему её не ликвидировали? никто бы и не узнал!

Erl Schweizer

"Нам сверху видно все ты так и знай", - девять часов русские следили подлодкой США, они этого так и не заметили." Врешь как сивый мерин, но главное - нарушаешь Конституцию РФ: "Нам сверху видно все, ты так и знай", - девять часов Россия следила за подлодкой США, они этого так и не заметили.