Фармацевты против реалити: «Герофарм» требует закрытия шоу «Большие девочки» из-за опасных методов похудения Ирина ВальковаВ России разгорается конфликт между фармацевтической отраслью и индустрией развлекательного телевидения.
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