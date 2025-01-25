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Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»

Юра Борисов объяснил свой вздох на вручении «Золотого глобуса»

Актер Юра Борисов, известный своей ролью в фильме “Анора”, объяснил свою неожиданную реакцию на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

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