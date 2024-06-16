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Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента

Романо: экс-игрок ЦСКА Эджуке перейдёт в «Севилью» на правах свободного агента

Бывший полузащитник ЦСКА Чидера Эджуке продолжит карьеру в «Севилье». Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, у нигерийского хавбека закончился контракт с армейским клубом из-за приостановок по правилу ФИФА, поэтому футболист перейдёт в клуб Ла Лиги бесплатно.

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