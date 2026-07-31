Жительница Нижнего Новгорода отметила 104‑й день рождения

Жительница Нижнего Новгорода София Михайловна Симановская отметила свой 104‑й день рождения. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем мессенджере, опубликовав теплые поздравления в адрес юбилярши.
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