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Нижегородская правда

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Жительница Нижнего Новгорода отметила 104‑й день рождения

Жительница Нижнего Новгорода отметила 104‑й день рождения

Жительница Нижнего Новгорода София Михайловна Симановская отметила свой 104‑й день рождения. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем мессенджере, опубликовав теплые поздравления в адрес юбилярши.

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