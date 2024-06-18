Мужчина убил знакомого Собранные следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)