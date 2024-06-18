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Новый Нижегородский

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Мужчина убил знакомого Собранные следователем Уренского...

Мужчина убил знакомого Собранные следователем Уренского...

Мужчина убил знакомого Собранные следователем Уренского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему мужчине.

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