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Диетолог Вудс заявила, что употребление меда защищает организм от онкологических заболеваний

Диетолог Вудс заявила, что употребление меда защищает организм от онкологических заболеваний

Антиоксиданты, которыми богат свежий мед, способны снижать воспалительные процессы в организме, защищать его от свободных радикалов, которые могут спровоцировать развитие рака, сообщила порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Бреанна Вудс.

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