Диетолог Вудс заявила, что употребление меда защищает организм от онкологических заболеваний

Антиоксиданты, которыми богат свежий мед, способны снижать воспалительные процессы в организме, защищать его от свободных радикалов, которые могут спровоцировать развитие рака, сообщила порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Бреанна Вудс.
Антиоксиданты, которыми богат свежий мед, способны снижать воспалительные процессы в организме, защищать его от свободных радикалов, которые могут спровоцировать развитие рака, сообщила порталу Eat This, Not That! врач-диетолог Бреанна Вудс.
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