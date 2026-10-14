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Мировое обозрение

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Две зарплаты — неожиданный налог: россиянам объяснили, откуда на Госуслугах берётся доплата в 15%

Две зарплаты — неожиданный налог: россиянам объяснили, откуда на Госуслугах берётся доплата в 15%

Главное в тезисах: Тезис 1: Работающие на нескольких работах россияне в 2026 году впервые получат от ФНС перерасчёт НДФЛ за 2025 год — доплату нужно внести до 1 декабря.

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