Марочко сообщил о расстреле «азовцами» украинских военных под Кременной

Боевики нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) расстреляли троих украинских военнослужащих около населенного пункта Дроновка Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил в четверг, 5 октября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.