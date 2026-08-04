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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гамова о женской сборной России: «Насколько удачным будет наше возвращение – сложный вопрос. Но у многих девочек есть практика международных матчей»

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова поделилась мнением о допуске женской сборной России к международным стартам.

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