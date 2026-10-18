В тушении пожара участвовали пять сотрудников МЧС, два спецавтомобиля и шесть добровольцев. Пострадавших нет, причину установят специалисты.
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