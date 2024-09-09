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Новосибирец пожаловался Путину на полуразрушенную дорогу в Акатуйском жилмассиве

Новосибирец пожаловался Путину на полуразрушенную дорогу в Акатуйском жилмассиве

Местный житель объяснил президенту России, что участок улицы Виктора Уса уже "не выдерживает никакой критики".

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