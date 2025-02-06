БлокнотРУ Американский президент Дональд Трамп готов делать бизнес на продолжении украинского конфликта — он по сути принял «план победы» Зеленского, а на Украину пошло оружие.
«У рабов увели последнее»: Трамп не хочет уходить из Украины без «трофеев»
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
ТАм всё достаточно просто - НИКАКИХ денег из "бюджета" ни самоходный, ни Доня - НЕ ТАРЯТ и НЕ тратили. Это ДЕНЬГИ "маленькой" компашки "BLACKROCK". Которые "вбухали бабло под "обещалки" придурка - теперь надо компенсировать - а тут "аря-урю" - РУССКИЕ ВСЁ ЗАБРАЛИ.
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Там, на дуракине, им надо ИХ бабло спасать, чем они и занимаются с предложением "заморозить конфликт".
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4 час.
rK
russ KINDE
Трампу похоже не объяснили, что кое-что находится на территории России. А Зе торгует "воздухом", чтобы "стравить" РФ и США. Пиндосы так и не поняли, что хохлы могут только брать и им всегда мало. А если придут другие, скажут: - "Мы за прошлый режим ответственности не несем".
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2 час.
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