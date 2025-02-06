«У рабов увели последнее»: Трамп не хочет уходить из Украины без «трофеев»

Gennady Sokolovsky ТАм всё достаточно просто - НИКАКИХ денег из "бюджета" ни самоходный, ни Доня - НЕ ТАРЯТ и НЕ тратили. Это ДЕНЬГИ "маленькой" компашки "BLACKROCK". Которые "вбухали бабло под "обещалки" придурка - теперь надо компенсировать - а тут "аря-урю" - РУССКИЕ ВСЁ ЗАБРАЛИ.

Gennady Sokolovsky Там, на дуракине, им надо ИХ бабло спасать, чем они и занимаются с предложением "заморозить конфликт".