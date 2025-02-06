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«У рабов увели последнее»: Трамп не хочет уходить из Украины без «трофеев»

«У рабов увели последнее»: Трамп не хочет уходить из Украины без «трофеев»

БлокнотРУ Американский президент Дональд Трамп готов делать бизнес на продолжении украинского конфликта — он по сути принял «план победы» Зеленского, а на Украину пошло оружие.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
ТАм всё достаточно просто -  НИКАКИХ денег из &quot;бюджета&quot; ни самоходный, ни Доня - НЕ ТАРЯТ и НЕ тратили. Это ДЕНЬГИ &quot;маленькой&quot; компашки &quot;BLACKROCK&quot;. Которые &quot;вбухали бабло под &quot;обещалки&quot; придурка - теперь надо компенсировать - а тут &quot;аря-урю&quot; - РУССКИЕ ВСЁ ЗАБРАЛИ.
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4 час.
Gennady Sokolovsky
Там, на дуракине, им надо ИХ бабло спасать, чем они и занимаются с предложением &quot;заморозить конфликт&quot;.
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4 час.
rK
russ KINDE
Трампу похоже не объяснили, что кое-что находится на территории России. А Зе торгует &quot;воздухом&quot;, чтобы &quot;стравить&quot; РФ и США. Пиндосы так и не поняли, что хохлы могут только брать и им всегда мало. А если придут другие, скажут: -  &quot;Мы за прошлый режим ответственности не несем&quot;.
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2 час.
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