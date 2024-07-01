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В Италии засветилась считавшейся погибшей “беременная” от Киркорова Светлана Сафиева – кто она на самом деле

В Италии засветилась считавшейся погибшей “беременная” от Киркорова Светлана Сафиева – кто она на самом деле

Женщина по имени Светлана Сафиева, ранее утверждавшая, что она беременна тройней от Филиппа Киркорова и требовавшая от него 200 000 долларов на роды, а затем была объявлена умершей, внезапно появилась в Италии.

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