В Италии засветилась считавшейся погибшей “беременная” от Киркорова Светлана Сафиева – кто она на самом деле

Женщина по имени Светлана Сафиева, ранее утверждавшая, что она беременна тройней от Филиппа Киркорова и требовавшая от него 200 000 долларов на роды, а затем была объявлена умершей, внезапно появилась в Италии.
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