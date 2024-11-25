Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным общежитием в Смоленске

Глава следственного комитета России поручил доложить о результатах проверки по этому вопросу. Ранее в соцсетях появилась информация, что в одном из общежитий Смоленска, 1973 года постройки, расположенном на улице Маршала Соколовского, разрушается несущая стена, в коридоре появилась плесень, осыпается штукатурка.