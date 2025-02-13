Лидеру ореховской ОПГ Осе припомнили долги за коммуналку

Судебные приставы хотели взыскать с главаря ореховской ОПГ Сергея Буторина по кличке «Ося» почти 70 тысяч рублей долга по коммунальным платежам, накопившиеся за 12 лет, которые он провел в колонии, передает РИА Новости .