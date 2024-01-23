Гауфф выиграла 10-й матч подряд и третий раз вышла в полуфинал «Шлема»

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Коко Гауфф вышла в полуфинал Australian Open, обыграв Марту Костюк – 7:6(6), 6:7(3), 6:2. В первом сете четвертая ракетка мира ушла с 1:5 и двух сетболов.