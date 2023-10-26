Пушков назвал предложенное Байденом обоснование помощи Киеву признанием провала

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена предложила новое обоснование важности оказания Киеву военной помощи.
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