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Всегда проверяйте эти пять деталей автомобиля перед длительной поездкой

Всегда проверяйте эти пять деталей автомобиля перед длительной поездкой

Профессиональная диагностика — это прекрасно, но вы можете позаботиться об основных деталях самостоятельноАварии могут быть вне вашего контроля, но подавляющее большинство сценариев «застрял на обочине шоссе без сотовой связи» можно предотвратить с помощью простого и тщательного осмотра перед дорогой.

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