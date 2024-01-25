Всегда проверяйте эти пять деталей автомобиля перед длительной поездкой

Профессиональная диагностика — это прекрасно, но вы можете позаботиться об основных деталях самостоятельноАварии могут быть вне вашего контроля, но подавляющее большинство сценариев «застрял на обочине шоссе без сотовой связи» можно предотвратить с помощью простого и тщательного осмотра перед дорогой.