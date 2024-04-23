Передача Барбашева помогла «Вегасу» обыграть «Даллас» в первом матче серии плей-офф

«Вегас» открыл счёт в четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ с «Далласом». Ранним утром 23 апреля в Далласе (штат Техас, США) завершился первый матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимали «Вегас Голден Найтс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии