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«Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Титкова

«Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника «Балтики» Титкова

Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова, сообщает «Московский «Локомотив» активировал опцию выкупа полузащитника калининградской «Балтики» Николая Титкова, сообщает «Чемпионат».

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